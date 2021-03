Covid-19. Governo e parceiros sociais reúnem-se para discutir questões relacionadas com a pandemia

O Governo reúne-se esta quarta-feira com as confederações patronais e sindicais, no âmbito da concertação social, para discutir questões relacionadas com a pandemia de covid-19.

A reunião foi convocada pelo Conselho Económico e Social (CES), a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

De acordo com a ordem de trabalho definida, na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) será feito o ponto de situação das medidas criadas para enfrentar a crise pandémica.

Será também analisado o resultado do trabalho sobre formação profissional que tem vindo a ser feito ao nível de um grupo especializado, com vista à obtenção de um acordo tripartido sobre o tema.

Na reunião da CPCS, que será realizada por videoconferência devido aos constrangimentos da pandemia, serão ainda abordados "outros assuntos".