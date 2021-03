Covid-19. Governo francês estima que situação deve melhorar a meio de abril

O Governo francês vê "um horizonte ao fundo do túnel" para esta terceira vaga da covid-19 a partir de meio de abril, embora os números de casos e de pessoas nos serviços de cuidados intensivos continuem a aumentar.

"O regresso à normalidade está à vista, os sítios que constituem a nossa vida social vão abrir, é um horizonte ao fundo do túnel que devemos ter como objetivo", disse hoje o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, após o Conselho de Ministros que decorreu no Palácio do Eliseu, em Paris.