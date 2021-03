Covid-19. Hotelaria regista quebras nas receitas superiores a 70%

A Associação de Hotelaria diz que o setor foi devastado pela pandemia no ano passado. Os números mostram quebras nas receitas superiores aos 70%.

Dívidas acumuladas, moratórias para pagar e desemprego a crescer. Este é o cenário traçado pela pandemia no setor hoteleiro em Portugal. Segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Associação de Hotelaria, mais de 80% dos estabelecimentos estiveram de portas fechadas.

Em 2020 registou-se menos 65% de dormidas em relação ao ano anterior e quase metade das reservas foram canceladas. Menos dormidas, menos receitas: o setor da hotelaria perdeu mais de três mil milhões de euros.

O principal mercado foi mesmo o português, onde a taxa de ocupação dos hotéis não ultrapassou os 26%. Algarve, Lisboa e as regiões autónomas foram as mais afetadas, principalmente devido à limitação nos voos.

Para este ano, as perspetivas ainda não são animadoras. Com as campanhas de promoção e a vacinação em massa, a retoma é avançada para o final do próximo ano e início de 2023.