Feira de Março cancelada. Aveiro quer abrir parque de diversões para compensar feirantes

A Feira de Março, em Aveiro, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. A câmara espera abrir um parque de diversões, em agosto, para compensar os feirantes.

Em setembro, a autarquia criou um parque de diversões para dar uma oportunidade de trabalho aos empresários prejudicados pelo cancelamento do evento e este ano espera fazer o mesmo, mas em agosto.

As origens da feira remontam ao século XV. Desde esses tempos foi cancelada a primeira vez, no ano passado, por causa da pandemia. A Feira de Março é o primeiro evento do calendário anual das grandes feiras nacionais com peso nas receitais dos empresários das diversões e da restauração.