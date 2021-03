Fim da obrigatoriedade de máscaras no Texas. Biden fala em "raciocínio neandertal"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, criticou esta quarta-feira a decisão do governador do Texas de acabar com a obrigatoriedade de utilização de máscara respiratória, classificando-a de "raciocínio Neanderthal".

"Estamos à beira de ser capazes de mudar fundamentalmente a natureza desta doença por causa da maneira como podemos vacinar as pessoas. A última coisa - a última coisa - de que precisamos, é um raciocínio Neandertal de que está tudo bem, portanto é possível tirar a máscara e esquecer", disse Biden.

"Espero que todos percebam, nesta fase, que estas máscaras fazem a diferença", adiantou o Presidente norte-americano numa declaração na Casa Branca, sem esquecer a sua própria máscara facial.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, afirmou na terça-feira que o Estado vai tornar-se no mais populoso a rejeitar a obrigatoriedade de utilização de máscara respiratória.

O governador republicano foi fortemente criticado por causa da obrigatoriedade de utilização de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, as máscaras, imposta há cerca de oito meses, assim como pelas outras medidas de combater a propagação do SARS-CoV-2.

Também a partir de 10 de março, o Texas vai acabar com a limitação do número máximo de pessoas que os restaurantes podem receber por mesa, acrescentou o governador, citado pela Associated Press (AP).