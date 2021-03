Japão irá prolongar estado de emergência na região de Tóquio até 21 de março

O Governo japonês está a planear prolongar o estado de emergência em Tóquio e noutras três cidades vizinhas por mais duas semanas, até 21 de março, avançou a TBS esta quarta-feira.

Embora o número de novos casos de covid-19 tenha caído significativamente desde que foi atingido o pico no início de janeiro, o governador de Tóquio, Yuriko Koike, disse na terça-feira que o ritmo de decréscimo diminuiu, mostrando preocupação de que pode não ser suficiente para suspender as restrições.

O Japão iniciou a vacinação em meados de fevereiro, a cinco meses dos Jogos Olímpicos. O país está numa corrida contra o tempo para salvar o maior evento desportivo do mundo. Mas as dúvidas sobre a capacidade para receber os Jogos Olímpicos ainda são muitas. A vacinação do total de 126 milhões de japoneses só deve ficar concluída daqui a um ano, razões que motivam o receio da população. Várias sondagens revelam que 80% preferia que o evento fosse novamente adiado.