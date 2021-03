Joe Biden critica duramente a decisão também tomada pelo governador do Mississipi que anunciaram o fim de todas as medidas contra o coronavírus. O Presidente norte-americano diz que se trata dum raciocinio digno do homem de Neanderthal.

Os governadores de ambos os estados dizem que ao ritmo a que a vacinação decorre e o número baixo de novos casos de infeção não faz sentido manter as medidas em vigor.