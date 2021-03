Treinador brasileiro preocupado com a situação pandémica pede para suspenderem os jogos

O treinador do clube brasileiro de futebol América Futebol Clube Minas Gerais fez um apelo nas redes sociais esta quarta-feira. Lisca pede que os jogos da Taça do Brasil sejam interrompidos por causa da situação pandémica no país.

"É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil, com jogos dias 10 e 17, 80 clubes que vamos levar com delegações de 30 pessoas de um lado do país para o outro lado. O nosso país parou. Não há lugar nos hospitais, eu estou a perder amigos, estou a perder amigos treinadores, é hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas vão pegar uma delegação do Sul e levá-la pra Manaus, como é que vocês vão fazer isso? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus", disse.