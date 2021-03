Covid-19 justifica 26% das mortes registadas entre 8 e 21 de fevereiro

Entre 8 e 21 de fevereiro morreram, em Portugal, mais de seis mil pessoas. A covid-19 explica 26% desses óbitos. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), conhecidos esta sexta-feira, comprovam uma redução do número de mortos, em comparação com a quinzena anterior.

Em duas semanas morreram 6.173 pessoas em Portugal. Na quinzena anterior o número de óbitos tinha ultrapassado os oito mil, quase metade devido ao novo coronavírus.

A diminuição do impacto da pandemia na mortalidade em Portugal é evidente nos últimos dados do INE. A covid-19 foi causa de 26% das mortes nas semanas de 8 a 21 de fevereiro. Se compararmos com a medida registada nas mesmas semanas dos últimos seis anos, morreram mais 871 pessoas.

Se excluirmos destas contas as mortes por covid-19, a mortalidade fica abaixo da média registada entre os anos 2015 e 2019. Os dados, ainda preliminares, do INE mostram que perto de 74% das mortes nas duas semanas foram de pessoas com mais de 75 anos.

A área metropolitana de Lisboa, o Alentejo e o Centro foram as regiões com maior número de óbitos por 100 mil habitantes. 65% das mortes aconteceram em ambiente hospitalar.