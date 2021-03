Covid-19. Portugal regista 28 mortes e 949 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 28 mortes e 949 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.486 mortes e 808.405 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 63.260 casos, menos 685 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.583 doentes (menos 125 do que na quinta-feira), o valor mais baixo desde 25 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.574 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 383 doentes (menos 16 em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 12 de novembro, dia em que estavam também 383 pessoas nestas unidades.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 28.881 contactos, menos 2.160 relativamente ao dia anterior.

Os dados desta sexta-feira revelam ainda que mais 1.606 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 728.659 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 33 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

DADOS POR REGIÃO

Das 28 mortes registadas nas últimas 24 horas, 17 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 5 na região Norte, 3 na região Centro e 3 no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 436 novas infeções, contabilizando-se até agora 306.265 casos e 6.917 mortes.

A região Norte tem hoje 192 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 327.160 casos de infeção e 5.244 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 118 casos, acumulando-se 115.404 infeções e 2.935 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 36 casos, totalizando 28.573 infeções e 957 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 9 novos casos, somando 20.189 infeções e 344 mortos.

A Madeira registou 163 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 7.023 infeções e 61 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores não registou novos contágios nas últimas 24 horas e notificados no total 3.791 casos de infeção e 28 mortos.

Proibida a circulação entre concelhos a partir das 20:00

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

Na semana em que Portugal passou a ter apenas três concelhos em risco extremo de infeção (com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e 14 em risco elevado, a proibição de circulação entre concelhos aplica-se a todos os municípios do continente, independentemente do nível de risco de transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2.

Pedro Nunes

A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

O atual estado de emergência vigora até às 23:59 de 16 de março.

4ª vaga da pandemia? "Não estamos livres disso", avisa Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde rejeita a ideia de que o pior já passou e admite uma quarta vaga da pandemia em Portugal.

Graça Freitas lembra que ainda não é certo por quanto tempo se fica imune ao vírus depois de tomar a vacina e diz que é preciso ter em conta o surgimento de novas variantes.