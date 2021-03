Estudantes e trabalhadores de Arouca têm de subir à serra para ter internet

A pandemia tem exposto as desigualdades de acesso a Internet que existem em Portugal. Em algumas freguesias de Arouca, no distrito de Aveiro, há quem tenha de ir para a rua para realizar teletrabalho e há estudantes que só conseguem aceder à rede no meio da serra.

Numa altura em que a indicação é para ficar em casa, Glória Martins, estudante de 16 anos, tem de subir a serra de carro, com a mãe, para poder ter aulas online.

Não é a única: muitos dos habitantes das freguesias de Arouca têm tido dificuldade de acesso à Internet. Fernando Correia, investigador universitário e bolseiro, também se viu afetado pela situação e, por isso, iniciou um abaixo-assinado a exigir a ampliação das redes.

53% do município já tem fibra ótica, mas o território é vasto e o confinamento está a deixar para trás. Arouca espera que os fundos da chamada “bazuca” europeia tragam equidade digital às aldeias, cujas desigualdades se acentuaram com a pandemia.