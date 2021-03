Movimento "A Pão e Água" lamenta falta de apoio do Estado à restauração

O movimento "A Pão e Água" voltou a manifestar-se esta sexta-feira no Porto. CDS e PSD criticam a forma como o Governo tem apoiado o sector da restauração.

Dizem-se abandonados e querem trazer de novo a público exemplos do país real, a começar pela diferença que há entre o anúncio e a concretização dos apoios. Empresários e trabalhadores da restauração reforçam que a economia real não bate certo com as contas governamentais.

Rui Rio recebeu durante a manhã representantes do movimento a Pão e Água. Francisco Rodrigues dos Santos esteve na manifestação realizada no Porto.