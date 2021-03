Preço das casas desce no centro histórico e na baixa do Porto

Está a descer o preço das casas localizadas no centro histórico e na baixa do Porto. No segundo semestre de 2020 foi registada uma queda de 8,2%, segundo avança a Confidencial Imobiliário, uma empresa que produz estatísticas e faz a monitorização dos preços no setor imobiliário.

A pressão turística inflacionou, nos últimos anos, o mercado da habitação. No centro histórico e na baixa do Porto, o preço das casas aumentaram de tal forma que se tornou impossível para uma família de classe média pensar em morar no coração da cidade.

Ao mesmo tempo, os alojamentos locais dispararam e começou a escassear a oferta de habitação. A pandemia veio baralhar o jogo.

Apesar da descida registada no centro historio e na baixa do Porto, no resto da cidade assiste-se a uma realidade diferente: o índice geral da cidade do Porto apresenta uma subida de preços na ordem dos 10%.

Uma subida que ainda assim é uma travagem, se olharmos para os números de 2019. Nessa altura, a Invicta estava a valorizar cerca de 20%.