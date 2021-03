Rio de Janeiro volta a endurecer medidas

O Brasil continua a registar valores diários alarmantes e, apesar da oposição de Jair Bolsonaro, vários governadores avançam com medidas mais apertadas.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou novas restrições para conter o avanço do vírus na cidade, entre elas a proibição de circulação nas ruas entre as 23h00 e as 05h00, o encerramento de bares e restaurantes às 17h e a proibição do comércio itinerante nas praias.

O prefeito diz que, com estas medidas, quer "evitar que se repita em 2021 o genocídio que aconteceu no Rio de Janeiro em 2020".

Na última conferência de imprensa, nas redes sociais, Jair Bolsonaro voltou a criticar "a política quase selvagem do fecha tudo de novo" e garantiu que o governo está empenhado na campanha de vacinação da população.