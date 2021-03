A escassez de vacinas contra a covid-19 pelo mundo

A lenta vacinação no Paraguai levou a violentos protestos, com confrontos com a polícia. As autoridades chegaram a disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. O ministro da Saúde demitiu-se.

No Brasil, milhares de pessoas com mais de 60 anos fazem filas com quilómetros à espera da vacina.

A escassez de vacinas é também uma preocupação na Europa. De acordo com o jornal Finantial Times a União Europeia vai pedir aos Estados Unidos que permita a exportação de milhões de doses da vacina da AstraZeneca.