Há quase 50 dias em confinamento, fim de semana de sol leva muitos portugueses à rua

Aos 49 dias do confinamento, os portugueses estao a sair mais de casa. Em Lisboa, o passeio ribeirinho é dos locais mais procurados.

Fim de semana de sol é o pretexto ideal para fazer exercício ou, em pleno confinamento, um passeio higiénico. É o que algumas pessoas fazem por exemplo, na zona do Parque das Nações, entre Lisboa e Loures, o que leva alguns a atravessar concelhos, apesar de proibido.

A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida entre as 20:00 de sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.