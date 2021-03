Quase dois mil milhões de dólares para dar um empurrão à maior economia do mundo

O plano de desconfinamento já arrancou em vários estados norte-americanos como Nova Iorque, Arizona e a Califórnia. O país mais atingido do mundo prepara-se ainda para aprovar um pacote de estímulos multimilionário com o objetivo de reanimar a economia.

São quase dois mil milhões de dólares que esperam dar um empurrão à maior economia do mundo. Incluem apoios aos desempregados e a sectores como os transportes, restauração e até o ensino para que as escolas possam reabrir em segurança.

Depois do aval do Senado, o pacote de incentivos terá ainda de passar pelo crivo da câmara baixa do Congresso.

com o número de mortes e de internamentos em queda, o país mais atingido do mundo procura voltar à normalidade. Em Nova Iorque já reabriram os cinemas, na Califórnia regressam em abril os concertos e eventos ao ar livre e no Arizona foram levantados os limites à lotação de ginásios e restaurantes.

O elevado ritmo de vacinação está a acelerar o plano de desconfinamento, mas a OMS alerta que a chegada da profilaxia não dispensa as medidas de prevenção. O recado vai direto para países como o Brasil, onde a cada semana se registam novos máximos diários.