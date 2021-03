Covid-19: Escola Portuguesa de Díli suspende aulas presenciais por uma semana

A direção da Escola Portuguesa de Díli (EPD) deliberou hoje suspender as atividades durante pelo menos uma semana, em virtude da decisão do Governo de aplicar confinamento obrigatório e cerca sanitária na capital timorense.

Numa ordem de serviço à qual a Lusa teve acesso, a EPD explicou que a decisão surge na sequência da decisão do Conselho de Ministros de impor as restrições durante pelo menos uma semana, até 15 de março, com possibilidade de extensão durante mais sete dias.

"Informamos a comunidade educativa da Escola Portuguesa de Díli - Ruy Cinatii, que a mesma encerrará as suas atividades letivas presenciais durante o período de tempo referido", explica-se na nota.

Acácio de Brito, presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP) da EDP -- onde lecionam 66 professores portugueses e estudam cerca de 1.200 alunos - explicou à Lusa que durante o período as atividades letivas passarão a ser feitas à distância.

Esta é a segunda vez que a EPD tem que recorrer ao ensino à distância, depois de uma decisão idêntica ter sido tomada durante o terceiro período do ano letivo passado, tanto devido às inundações que afetaram em março de 2020 a unidade escolar como pelo impacto da covid-19.

Na prática, vai ser adotada durante a próxima semana -- e eventual extensão do confinamento obrigatório -- o Plano de Contingência de Ensino e Aprendizagem que a EPD aprovou no ano passado.

O plano tem em conta as especificidades de anos não terminais de ciclo e sem exames (1.º, 2.º 3.º, 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade).

A preferência deve ser dada à consolidação "dos conteúdos anteriores, evitando assim trabalhar novos conteúdos com os alunos, exceto nos casos em que essa situação se considere imprescindível".

A ordem de serviço da EPD antecipa-se a uma diretriz que deverá ser publicada hoje pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto, determinando o fecho das escolas na região da capital.

Timor-Leste tem atualmente 28 casos ativos da covid-19

A decisão de confinamento obrigatório e de uma cerca sanitária em Díli surgiu depois das autoridades de saúde terem detetado três casos, dois na zona de Madohi, próximo de Tasi Tolu, na saída ocidental da capital, e um no bairro de Bebonuk, os primeiros possíveis casos de transmissão comunitária desde o início da pandemia, há um ano.

Os casos foram detetados depois de uma operação de testagem em massa levada a cabo em rastreio de contactos e após a confirmação de um caso confirmado de uma residente da zona de Tasi Tolu, que tinha viajado para Baucau, segunda cidade do país.

Os dois casos detetados em Madohi são ambos funcionários públicos, do Ministério de Transportes e Comunicações e da Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego, pelo que estão já a ser feitos testes a funcionários destas instituições.

Já o caso do residente de Bebonuk, segundo fontes do Governo, é um funcionário dos serviços de limpeza da cidade.