E agora Brasil?

O Brasil atravessa o pior momento desde o início da pandemia. Nas últimas horas superou duas marcas: já totaliza mais de 265 mil mortes e mais de 11 milhões de infetados.

Entre avanços e recuos, vários Estados brasileiros reforçam as restrições, contra a vontade do presidente que insiste: "Chega de frescura!!!Até quando vão parar de chorar?".

Bolsonaro tem sido criticado pela constante desvalorização da doença e do impacto que a covid-19 está a ter no país, sobretudo numa altura em que vários hospitais estão no limite.

Para aliviar a pressão nos serviços de saúde, São Paulo decretou um confinamento de duas semanas. A cidade do Rio de Janeiro também adotou novas medidas para conter o avanço do vírus.