O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Guimarães da Fonseca, considera que as novas variantes no Brasil são consequência do elevado número de casos no país.

Em entrevista à SIC Notícias, afirma ainda haver muitas dúvidas sobre a atuação do Governo em relação à pandemia.

O país ultrapasou esta segunda-feira as 265 mil mortes por covid-19.