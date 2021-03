Teleconsultas em juntas de freguesia evitam deslocações e aglomerados nos centros de saúde

Mais de 30 juntas de freguesia do Norte do país estão a dinamizar as teleconsultas através dos balcões Serviço Nacional de Saúde. O projeto-piloto começou pelo Norte, mas está a estender-se por todo o país.

A plataforma digital do SNS, o chamado SNS 24 Balcão, pretende evitar viagens e aglomerações nos centros de saúde.

É só marcar a consulta no portal do cidadão. Quem tem mais dificuldades em lidar com estas ferramentas, conta com o apoio da junta de freguesia.

O serviço permite também renovar receitas de medicamentos, consultar resultados de exames, entre outras coisas.

As consultas presenciais continuam a ser importantes, mas sempre que é possivel aproveitam-se os recursos tecnológicos potenciados pela pandemia.

