CGTP protesta em Faro. Pandemia agravou situação laboral das mulheres

A pandemia de covid-19 agravou a desigualdade entre trabalhadores, em especial no caso das mulheres. O alerta foi repetido esta quarta-feira pela Comissão de Igualdade entre Mulheres e Homens, da CGTP, numa manifestação em frente ao hospital de Faro.

Trabalhadores da área da saúde, dos lares, do comércio ou da educação foram, nesta fase de pandemia, considerados essenciais. No entanto, a CGTP denuncia que o esforço que lhes tem sido pedido não está a ser acompanhado de compensações. A confederação diz que as mulheres são especialmente penalizadas com os baixos salários.

A ação de protesto foi à porta do hospital, mas para além das reivindicações dos enfermeiros e funcionários da saúde, serviu também para denunciar problemas nas escolas, assistência social e comercio.