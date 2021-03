Covid-19. Autarca de Viseu transferido para os cuidados intensivos

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, foi esta quarta-feira de manhã transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. Teotónio, devido à covid-19, informou a autarquia.

"O agravamento da insuficiência respiratória levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica", explica a autarquia, em comunicado.

O autarca está a ter o nível de cuidados "adequado à evolução atual da doença", acrescenta a mesma fonte, agradecendo "as muitas mensagens de incentivo" e a solidariedade demonstrada pelos munícipes.

Na sexta-feira, a autarquia informou que Almeida Henriques tinha testado positivo, mas sentia-se bem, tendo apenas "sintomas ligeiros", e que estava a trabalhar a partir de casa.

No entanto, no domingo, Almeida Henriques acabou por ser internado no Hospital de S. Teotónio, após a agudização dos sintomas, por precaução e para permitir uma mais fácil monitorização da evolução.

Portugal com mais 22 mortes e 642 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta quarta-feira mais 22 mortes e 642 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes é o mais baixo desde 25 de outubro, dia em que foram registados 19 óbitos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.617 mortes e 811.948 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira 57.152 ativos casos, menos 3.341 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 1.201 doentes (menos 77 do que na terça-feira), o valor mais baixo desde 19 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.174 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 283 doentes (menos 29 em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 30 de outubro, dia em que estavam 275 pessoas nestas unidades.