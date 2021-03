Covid-19. Confederação Empresarial de Portugal pede reabertura na próxima semana

António Saraiva afirma que o Governo lança medidas a olhar para o passado em vez de olhar para o futuro. O empresário e Presidente da Confederação empresarial de Portugal, considera ainda que, de uma forma geral, muitos portugueses já começaram a desconfinar.

O Governo pediu uma reunião extraordinária aos parceiros sociais para esta quarta-feira de manhã. O Executivo vai apresentar o plano que desenhou para o desconfinamento do país e ouvir as propostas da Confederação Empresarial de Portugal e da Confederação do Comércio.