Covid-19. Países europeus começam a preparar reabertura do turismo

Espanha admite começar a utilizar em maio um passaporte que facilite a circulação de quem está vacinado. Com o verão a chegar, os países começam a preparar-se para poder reabrir o turismo.

É uma tentativa para recuperar o pior ano de sempre para o turismo. Em 2020, Espanha sofreu uma queda de 77% nos visitantes estrangeiros. Para maio deste ano está marcada a Feira Internacional do setor, em Madrid. O evento costuma movimentar milhares de pessoas e é a oportunidade ideal para lançar um documento digital que facilite a deslocação de pessoas que já tenham sido vacinados.

França também já trabalha num passe. Este documento poderá ser usado para entrar em restaurantes e outros locais.

A Grécia espera reabrir o turismo dentro de dois meses, deixando entrar no país qualquer pessoa vacinada, com anticorpos ou com um teste negativo à covid-19. O anúncio surge no dia em que foi atingido um novo máximo de casos este ano.

Os hospitais de Atenas estão perto do limite e, por agora, apenas 3,5% da população concluiu a toma da vacina. A capital grega espera acelerar o processo de vacinação durante o próximo mês.

A Ucrânia recebeu, em fevereiro, as primeiras 500 mil doses da AstraZeneca. Até agora só administrou 19 mil. O ceticismo enraizado desde a era soviética aumentou com a desinformação que circula na internet.

Nos Estados Unidos, são administrados, em média, mais de dois milhões de vacinas por dia. O Alasca é a região mais avançada e alargou já o plano a todos os maiores de 16 anos.

Contra a maioria dos especialistas, o Texas aboliu esta quarta-feira a obrigatoriedade de máscara e suspendeu os limites de ocupação nos espaços comerciais. O governador republicano diz que acredita na responsabilidade individual, mas há proprietários que prometem continuar a aplicar as regras.

O Congresso norte-americano aprovou o pacote de estímulo financeiro de Joe Biden, que equivale a 1.059 mil milhões de euros. Traz alguma esperança para superar a pandemia que matou mais de meio milhão de norte-americanos.

O Brasil registou um novo máximo de vítimas: em 24 horas morreram 1.972 pessoas. Com mais de 80% dos cuidados intensivos ocupados em quase todas as capitais estaduais, o principal instituto de saúde brasileiro alerta para um colapso eminente.