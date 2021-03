Creches e pré-escolar reabrem na terça-feira. Venda ao postigo também será possível

O Governo está a ultimar o plano de reabertura do país, que vai ser anunciado ao país esta quinta-feira. O Executivo tem recolhido o contributo de partidos, patrões e sindicatos que pedem cuidado, mas também rapidez no desconfinamento.

Na terça-feira, o primeiro-ministro recebeu os partidos políticos em São Bento, à porta fechada. Esta quarta-feira, os encontros continuam.

Desconfinamento começa na 3.ª feira

Ao que a SIC apurou, as creches e os estabelecimentos do pré-escolar vão reabrir na próxima terça-feira. Será também possível a venda ao postigo.

Há assim um ligeiríssimo alívio de restrições, sendo que está ainda a ser ponderada a abertura de livrarias e cabeleireiros, também a partir de terça-feira, com eventual limitação de horários e diferenciação aos fins de semana.

Quanto aos restaurantes, não deverão abrir antes de maio.

O Governo pondera assim avançar com um desconfinamento "leve", uma espécie de teste para o que irá acontecer depois da Páscoa. O Executivo deverá recorrer a outro enquadramento jurídico para continuar a aplicar medidas restritivas, sem decretar o estado de emergência.

O Conselho de Ministros realiza-se esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A SIC sabe que os membros do Governo já receberam as fundamentações científicas, apresentadas no Infarmed, para terem como base para as medidas que vão ter de aprovar.

Governo admite alívio do confinamento antes da Páscoa

O ministro de Estado e da Economia admitiu esta quarta-feira que há condições para desconfinar de forma suave, antes mesmo da páscoa. No entanto, Pedro Siza Vieira não adiantou datas específicas ou atividades que vão reabrir numa primeira fase.

"Os especialistas disseram que há condições para se fazer alguma coisa antes da Páscoa. O quê e a que ritmo, é que é uma decisão que ainda não foi tomada."

As declarações do ministro foram feitas no final da reunião da concertação social, onde o Governo ouviu os parceiros sobre o desconfinamento.

Partidos preocupados com cansaço das restrições e tempo do desconfinamento

Quase todos os partidos mostraram-se preocupados com o cansaço das restrições e o tempo que o desconfinamento vai demorar.

O CDS e Iniciativa Liberal pediram a reabertura das escolas, enquanto os partidos mais à esquerda pediram um plano curto e claro para que todos entendem os vários passos. Já o Chega queria um desconfinamento mais rápido, feito em duas fases.