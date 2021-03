DGS alarga vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta quarta-feira que alargou a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas com mais de 65 anos, depois de ter sido comprovada a eficácia neste grupo etário.

Segurança e eficácia comprovadas

Em comunicado, a DGS sublinha que a decisão se deve à segurança, qualidade e eficácia comprovadas.

"Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos", escreve a DGS.

Doentes com trissomia, professores e não-docentes na primeira fase da vacinação

Para além da atualização das recomendações relativas à vacina da AstraZeneca, a DGS informou que procedeu à atualização dos grupos prioritários, incluindo na primeira fase as pessoas com trissomia 21, "pelo risco acrescido de evolução para covid-19 grave".

Para além destas pessoas, serão também vacinados o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado e social e cooperativo.

A injeção de uma dose da vacina AstraZeneca/Oxford contra a covid-19 permite reduzir em mais de três quartos o risco de hospitalização de idosos com mais de 80 anos, conclui um estudo britânico.

Os resultados, ainda não revistos por cientistas independentes, juntam-se a dados recentes que concluíram que a vacina, administrada em duas doses e que diversos países não recomendam a pessoas com mais de 65 anos, por falta de eficácia comprovada nos ensaios clínicos, é eficaz nos idosos.

Investigadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, estudaram um grupo de doentes com mais de 80 anos hospitalizados em Inglaterra com doença respiratória (com ou sem covid-19).