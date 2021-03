Covid-19. Princesa Vitória da Suécia e marido estão infetados 

A princesa Vitória da Suécia e o marido Daniel Westling estão infetados com novo coronavírus, de acordo com a agência Reuters.

Segundo fonte da casa real, os príncipes têm sintomas ligeiros e estão em isolamento.

A princesa Vitória tem 43 anos e é a herdeira do trono sueco. O marido, o príncipe Daniel, tem 47 anos.

O casal não é o primeiro caso de covid-19 na família real sueca. Em novembro de 2020, o príncipe Carlos Filipe, irmão mais novo de Vitória, e a mulher, a princesa Sofia, foram também contaminados pelo novo coronavírus.

Tanto o Rei Carlos Gustavo como a Rainha Sílvia, que não foram contaminados com a doença covid-19, foram vacinados em meados de janeiro.

Suécia já registou mais de 700 mil casos de covid-19

Desde o início da pandemia, a Suécia, com 10,3 milhões de habitantes e com a sua abordagem mais "flexível" do que em qualquer outro país da Europa nas medidas restritivas face à covid-19, acumulou mais de 707.000 casos de contágio do novo coronavírus, doença associada a 13.111 mortes.

Apesar de a estratégia continuar menos rígida do que em muitos países, o reino apertou as rédeas em novembro face à forte segunda vaga da pandemia, com várias séries de medidas restringindo em particular reuniões públicas (não mais de oito pessoas) e mesas em restaurantes.

Por outro lado, o ensino médio passou de presencial para educação à distância.

A Suécia está a tentar conter uma eventual terceira vaga.



A pandemia da doença covid-19 provocou pelo menos 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Só na Europa, a doença já fez 886.000 mortes em 39.232.567 casos recenseados, de acordo com o mesmo balanço.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado em dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.