Covid-19. Vacina da Pfizer com eficácia de 97% em casos sintomáticos e graves

A vacina Pfizer/BioNTech é eficaz em 97% contra os casos sintomáticos e as formas graves de covid-19, segundo um estudo em condições reais realizado em Israel e publicado esta quinta-feira, que melhora os dados já conhecidos sobre as propriedades desta vacina.

Apurados a partir de dados relativos a pessoas vacinadas em Israel, "os resultados constituem as provas concretas mais completas atualmente demonstrativas da eficácia de uma vacina contra a covid-19", de acordo com um comunicado dos laboratórios Pfizer/BioNTech e do Ministério da Saúde israelita.

Segundo o estudo, baseado no período de 17 de janeiro a 6 de março, a vacina é igualmente eficaz "em 94% contra as formas assintomáticas do vírus".

Estas conclusões melhoram os ensinamentos de um estudo anterior realizado em condições reais sobre pessoas vacinadas em Israel, de acordo com o qual a vacina da Pfizer é eficaz em 94% contra os casos assintomáticos de covid-19.

Resultados "podem ser importantes para todos os países do mundo"

Os novos resultados "podem ser importantes para todos os países do mundo, quando avançam para as suas próprias campanhas de vacinação, um ano após a Organização Mundial de Saúde classificar a covid-19 como pandemia", acrescentou a Pfizer/BioNTech.

No âmbito de um acordo com o gigante farmacêutico Pfizer, o Estado hebreu pode contar com um rápido fornecimento de vacinas, em troca de dados biomédicos sobre o seu efeito na população.

Este acordo permitiu até ao momento administrar pelo menos uma primeira dose da vacina à maioria dos 9,3 milhões de habitantes e realizar testes em grande escala que confirmaram a eficácia da vacina da Pfizer/BioNtech.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.