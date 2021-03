A reabertura de livrarias, a partir de segunda-feira, marca o início do desconfinamento do setor cultural, e poderá permitir a reposição de 34% do mercado livreiro.

O vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) congratula-se com a abertura das livrarias. Pedro Sobral diz que o setor está a atravessar grandes dificuldades.