A Alemanha retirou esta sexta-feira Portugal da lista de "países com elevada incidência de mutações do coronavírus, com efeitos a partir do próximo domingo", indicou uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social Twitter.

A decisão entra em vigor no domingo.

Berlim classifica agora o Alentejo, o Centro, o Norte e os Açores como regiões livres de risco. Já o Algarve, Lisboa e a Madeira passam para a categoria das áreas de risco.