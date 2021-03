Covid-19. Alemanha acelera vacinação e Itália prepara novas restrições

Itália prepara novas restrições para travar o aumento de casos covid-19. A Alemanha, já no início da terceira vaga, acelera o processo de vacinação.

Os médicos de família em Berlim começaram a administrar vacinas, uma etapa importante para acelerar a vacinação. Até agora, cerca de 7% da população tomou a primeira dose.

Em França, a variante britânica é responsável por dois terços das infeções e as unidades de cuidado intensivo estão com 80% da ocupação. A região de Paris é a mais preocupante.

A pandemia também afeta a saúde mental de adultos e crianças, que não sabem lidar com as restrições impostas e a doença. Criaram obsessões, têm ataques de pânico e até pensamentos suicidas.

Na Bélgica, em Bruxelas, dezenas de estudantes esperam na fila do Banco Alimentar. O confinamento levou muitas pessoas para o desemprego, o que gerou uma diminuição do poder de compra. Os alunos com ensino à distância vêm à universidade para recolher sobras dos supermercados que ajudam a sobreviver em tempos difíceis.

O Governo italiano prepara-se para anunciar novas medidas restritivas na maior parte do país, já a partir de segunda-feira. As escolas serão encerradas, assim como restaurantes e lojas, para travar o aumento de infeções que ameaça saturar os hospitais. No fim de semana da Páscoa, o país entre em confinamento nacional.