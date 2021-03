Covid-19. EUA registam aumento de novos casos

Os Estados Unidos da América registaram, nas últimas 24 horas, o maior número de novos casos da semana. Joe Biden fez o primeiro discurso à nação, onde afirmou acreditar que o regresso à normalidade deverá acontecer até dia festivo do 4 de julho – o Dia da Independência –, com a vacinação possível para todos os adultos até 1 de maio.

Entre a contenção e o otimismo, o primeiro discurso à nação do novo Presidente dos EUA teve como foco o combate à pandemia. Apesar da convicção de que será possível voltar a festejar o Dia da Independência, não faltaram recomendações.

Joe Biden lembrou o que os números não deixam esquecer: os EUA voltaram a registar um aumento de infeções com mais de 63 mil casos em 24 horas, o maior valor da semana.

A Índia também atingiu o pior registo diário de casos desde finais de dezembro. As autoridades temem que os valores possam continuar a aumentar, principalmente depois dos aglomerados de centenas de milhares de peregrinos nas margens do rio Ganges, por ocasião de um importante festival hindu.

Continuando a ser o segundo país do mundo com mais casos, a Índia poderá ver a ser superada, em breve, pelo Brasil que há várias semanas tem registado uma tendência de crescimento de casos. Pelo segundo dia, o número de mortes ultrapassou os dois mil.

Para tentar aliviar a pressão no sistema de saúde, o estado de São Paulo decidiu ampliar as medidas de restrição, com efeito já na próxima semana. Também a prefeitura do Rio de Janeiro fez alterações ao plano de confinamento que foi prolongado até ao dia 22 de março.