Covid-19. Índia regista pior registo diário de casos desde dezembro

A Índia registou nas últimas 24 horas o pior registo diário de casos de infeção com o novo coronavírus desde finais de dezembro, ao contabilizar mais 23.285 contágios.

O pico acentuado está a ser atribuído ao estado ocidental de Maharashtra, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP). A Índia registou até agora mais de 11,3 milhões de casos, o segundo maior do mundo depois dos Estados Unidos.

O aumento verificou-se em seis estados, incluindo Maharashtra, onde as autoridades anunciaram o confinamento por sete dias na cidade densamente povoada de Nagpur, na próxima semana.

A Índia está na segunda fase da campanha de vacinação contra a covid-19 e planeia vacinar 300 milhões de pessoas até agosto. Mais de 26 milhões de pessoas já receberam a vacina, embora apenas 4,72 milhões foram vacinadas com ambas as doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).