Covid-19. Patrões e sindicatos aplaudem medidas mas criticam processo lento e burocrático

Patrões e sindicatos aplaudem as medidas de apoio anunciadas, esta sexta-feira, pelo Governo. Dizem que, em breve, será preciso ir mais longe e lamentam que o processo de atribuição dos apoios seja ainda muito lento e burocrático.

Para a Confederação do Comércio e Serviços (CCS) e para a Confederação Empresarial de Portugal (CEP), as medidas são bem-vindas, mas pecam por tardias. Dizem ainda que nem sempre são justas: a CCS diz que há discriminação entre setores de atividade.

Já a CEP considera que as medidas vêm responder a algumas necessidades urgentes, mas outras continuam sem resposta.

Do lado dos sindicatos, a UGT elogia o reforço dos apoios à retoma progressiva e o alargamento do lay off simplificado, nomeadamente incluindo os sócios-gerentes. Já a CGTP diz que isso não chega para proteger os trabalhadores e para combater a precariedade. Criticam também que se continue a dar isenção de contribuições das empresas para a Segurança Social como medida de apoio.

Tanto os patrões como os sindicatos criticam o processo de atribuição de ajudas, que consideram ser lento e demasiado burocrático.