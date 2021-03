Ginásios reabrem a 5 de abril mas com limitações

Os ginásios reabrem dia 5 de abril, mas com limitações. Não são permitidas aulas de grupo até 3 de maio, data em que estes espaços podem funcionar em pleno.

O anúncio da data de reabertura era aguardado com expectativa por clientes, mas sobretudo pelos proprietários dos ginásios, encerrados há dois meses.

A associação que representa o setor mostrou-se desiludida com a decisão do Governo. Para a Associação de Ginásios, esta decisão agrava a situação do setor, na sua maioria composto por pequenas empresas, e demonstra desconhecimento, da parte do Executivo, da importância dos ginásios.