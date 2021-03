Pandemia levou Sara a sair do palco para criar sabonetes e champôs caseiros

Desde março do ano passado que o setor da cultura tem vistos espetáculos cancelados ou adiados e as receitas a caírem vertiginosamente.

As associações que representam o setor pedem que pelo menos 2,5% do programa de Recuperação e Resiliência seja para o setor. Durante 2020, o mundo das artes e do espetáculo perdeu mais de 80% das receitas. A recuperação do setor da cultura pode demorar quase 1 década, estimam as várias associações que representam empresas e trabalhadores.

No Eu e a Pandemia desta sexta-feira, a SIC foi conhecer a história de uma atriz que teve de se desdobrar em trabalhos para aguentar as contas.