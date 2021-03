Grande parte do mundo assiste a um aumento de novos casos de covid-19 na mesma altura em que Portugal começa a desconfinar.

A Índia tem hoje o pior registo diário de casos desde o final do ano passado, enquanto África ultrapassou hoje os quatro milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Angola retomou hoje as ligações diretas com Portugal, Brasil e África do Sul.