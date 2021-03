Autoridades municipais brasileiras vão pedir aos Estados Unidos da América que repassem ao país cerca de 30 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que ainda não foi aprovada pela agência de saúde americana.

Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou mais de duas mil mortes por covid-19 num intervalo de 24 horas.

A Organização Mundial de Saúde admite preocupação com a atual situação do país, que identificou uma segunda variante do coronavírus em território nacional.