Covid-19. Governo dos Açores admite pedir vacinas à Rússia, China e EUA  

O Governo Regional dos Açores admite vir a comprar vacinas contra a covid-19 diretamente à Rússia, China e aos Estados Unidos da América.

O executivo regional está preocupado com a variante britânica que tem levado a um aumento recente do número de novos casos na região.

O vice-presidente do Governo Regional assumiu esta possibilidade caso a União Europeia não dê luz verde ao pedido enviado a Bruxelas, para que os habitantes do arquipélago sejam vacinados o mais depressa possível.

Açores registam 20 novos casos

Os Açores registaram este sábado 20 novos casos de covid-19, todos na ilha de São Miguel, aumentado para 87 o número de casos ativos na região.

De acordo com o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, os 20 novos casos foram detetados "em contexto de transmissão comunitária".

O número de doentes com covid-19 internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, aumentou de dois para três.Também o número de vigilâncias ativas é agora maior, passando de 1.014 para 1.236.

Desde o início da pandemia foram detetados na região 3.989 casos positivos, tendo ocorrido 3.766 recuperações e 29 óbitos.

Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 67 pessoas e 40 comprovaram cura de anterior infeção.