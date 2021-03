Começam este sábado a ser vacinados os médicos do privado e do setor social da zona Centro do país.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, explicou na manhã deste sábado, que tiveram de adiar a vacinação a 240 profissionais por terem estado infetados com covid-19.

Em todo o país estavam inscritos 4.200 médicos para serem vacinados e mais de metade já foi. No Porto e no Algarve, a campanha de vacinação já está concluída, mas continua a decorrer em Lisboa e, agora, em Coimbra.