Dos moliceiros de Aveiro ao fado de Coimbra, os negócios do centro e do litoral do país continuam paralisados devido à pandemia de covid-19.

Há quem tenha conseguido aguentar-se, mas com milhões de euros perdidos e dívidas acumuladas, empresários desesperam pela reabertura económica.

"Para onde vamos?" é a Reportagem Especial para ver este sábado no Jornal da Noite.