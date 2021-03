Ao contrário do que acontece em Portugal, vários países europeus como por exemplo a Polónia, Alemanha e França estão a registar novas vagas da covid-19.

Em Itália há várias regiões a entrar em novo confinamento a partir desta segunda-feira para desagrado de alguns.

Já no Brasil, Lula foi vacinado criticando duramente Jair Bolsonaro pela condução do combate ao vírus no país.