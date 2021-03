PSP de Gaia termina com festa ilegal em Mafamude e instaura 43 contraordenações

A PSP de Vila Nova de Gaia fiscalizou e encerrou no sábado à noite um espaço onde decorria uma festa em Mafamude, tendo instaurado 43 contraordenações no âmbito das medidas de controlo da pandemia da covid-19.

Em comunicado enviado este domingo, o Comando Metropolitano da PSP do Porto esclarece que o efetivo da Divisão Policial de Vila Nova de Gaia, deslocou-se, pelas 22:00, de sábado, junto de um espaço localizado na praceta Salvador Caetano, em Mafamude, onde estaria a decorrer uma festa.

No local, "foi possível comprovar a realização do referido evento ilegal, tendo resultado da ação policial a identificação de 20 pessoas e a instauração de 43 contraordenações por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário, incumprimento da limitação de circulação entre concelhos, inobservância do uso de máscara, assim como por inobservância das regras de funcionamento de estabelecimento", lê-se no comunicado.

A PSP refere ainda que o responsável do estabelecimento foi notificado para proceder ao encerramento do estabelecimento e acrescenta que, no âmbito da atual situação epidemiológica, continuará a proceder a ações de fiscalização sobre as medidas e normativos de proteção e segurança dos cidadãos.