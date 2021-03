Covid-19 no Brasil: Polícia surpreende Gabigol e mais 200 pessoas num casino ilegal em São Paulo

O antigo jogador do Benfica e avançado do Flamengo terá sido encontrado escondido debaixo de uma mesa, quando a polícia surpreendeu mais de 200 pessoas num casino ilegal no centro de São Paulo.

As festas e as aglomerações estão proibidas em todo o Estado, mas a polícia não tem tido descanso.

Também este fim de semana, os agentes receberam uma denúncia de uma festa numa discoteca na cidade brasileira. No interior estavam mais de 600 pessoas sem qualquer tipo de proteção ou distanciamento social.

O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Só na última semana, no país, morreram 12 mil pessoas vítimas da covid-19.