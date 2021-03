Covid-19. França investiga nova variante após foco em hospital da Bretanha

A França está a investigar uma nova variante do vírus da covid-19 detetada na Bretanha, nomeadamente o grau de transmissão e se tem consequências mais graves nas pessoas afetadas, disse esta segunda-feira a direção-geral da Saúde francesa.

A nova variante foi sequenciada a partir de um foco que apareceu no hospital de Lannion, no noroeste do país, com 79 casos, dos quais oito eram desta nova variante, disseram as autoridades de saúde numa declaração.

Por agora, foi decidido colocar a nova estirpe sob "sob vigilância", depois de vários pacientes com sintomas de covid-19 terem testado negativo.

As análises efetuadas a esta nova variante "não permitem concluir nem maior gravidade nem uma maior contagiosidade" em relação à estirpe tradicional, embora estejam a ser efetuadas "investigações aprofundadas" para a conhecer melhor.

Também se procurará determinar se as vacinas atuais são eficazes contra esta nova estirpe.

Todos os centros de rastreio em França receberam indicações para que nos seus testes tenham em conta esta nova estirpe.

Morreram hoje em França 333 pessoas devido à covid-19, elevando o total de mortes no país para 90.788 desde o início da pandemia.

Estão atualmente internadas 25.469 pessoas nos hospitais franceses e 4.219 desses pacientes estão nos cuidados intensivos, mais 92 do que na véspera.

Desde domingo foram detetados 6.471 novos casos, aumentando assim o total de casos detetados no país para 4.078.133.