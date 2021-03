Covid-19. O primeiro dia de um desconfinamento "pruente, gradual e a conta-gotas"

O país começou a desconfinar esta segunda-feira, depois de dois meses de confinamento. Creches, pré-escolar e primeiro ciclo voltara a receber crianças, os cabeleireiros e livrarias puderam reabrir as portas e retomar a atividade. O primeiro-ministro avisa que desconfinar não é sinónimo de sair e fazer tudo.

Ir buscar um café, levar os mais pequenos até ao 4.º ano à escola ou ao jardim de infância, cortar o cabelo… São apenas alguns exemplos do que a partir desta segunda-feira voltou a ser possível. António Costa não quer que o plano a conta-gotas se transforme num oceano de descontrolo.

“Entramos hoje [segunda-feira] na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

Esta é apenas a primeira de quatro fases do plano de desconfinamento. No horizonte próximo, não há margem para cair em tentações. O confinamento na Páscoa vem com um alerta de António Costa: “Não podemos correr riscos de deitar tudo a perder”.

Por isso, mantém-se a proibição de deslocação entre concelhos aos fins-de-semana e também na semana da Páscoa – de 26 de março a 5 de abril.

A partir de agora é possível ir ao supermercado até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana. O restante comércio tem venda ao postigo e fecha às 13:00 aos sábados e domingos. Lojas de discos, de livros e de arquivos também reabriram, assim como os parques e jardins, os estúdios de tatuagens e piercings. Os stands de automóveis e as imobiliárias vão voltar a funcionar.