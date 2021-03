Reino Unido autoriza viagens de Portugal a partir de sexta-feira

Portugal vai sair da lista vermelha de restrições de voos do Reino Unido. A decisão foi confirmada esta segunda-feira pelo Governo britânico e entra em vigor às 04:00 da próxima sexta-feira.

Até agora, as chegadas de Portugal estava proibidas. A única exceção eram os nacionais ou residentes, mas eram obrigados a uma quarentena de 10 dias num hotel e a pagar dois mil euros pela estadia.

A partir de sexta-feira, todas as chegadas de Portugal passam a estar autorizadas. Ficam sujeitas à regra geral que obriga na mesma a quarentena de 10 dias, mas pode ser feita em casa ou noutro local à escolha. Também será levantada a proibição de ligações aéreas e marítimas com Portugal continental e com as ilhas.

O Governo britânico diz que Portugal sai da lista vermelha porque pôs em prática medidas que reduzem o risco de importação de casos das variantes.

São boas notícias para o turismo, para a comunidade portuguesa e para os empresários com negócios no país. O Reino Unido continua em confinamento e, por isso, apenas as viagens essenciais estão autorizadas. Férias no estrangeiro, talvez só a partir de meados de maio, mas a decisão deverá ser tomada em abril.