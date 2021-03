Alemanha regista 238 mortes e 5.480 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 238 mortes e 5.480 novas infeções nas últimas 24 horas segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada de hoje.

O país registou 5.480 novas infeções nas últimas 24 horas, cerca de 1.200 casos a mais que na passada terça-feira, e contabilizou ainda 238 mortes no mesmo período, cerca de 20 a menos que há uma semana.

A incidência acumulativa em sete dias subiu na Alemanha para 84 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 82,2 de segunda-feira e 67,5 da semana passada.

O pico de incidência foi registado em 22 de dezembro com 197,6 e em 28 de janeiro caiu para menos de 100 pela primeira vez em três meses, com uma tendência de queda que se manteve por algumas semanas.

O número máximo de infeções ocorreu no dia 18 de dezembro com 33.777 novos casos num dia e o número máximo de óbitos, no dia 14 de janeiro, com 1.244.

O fator de reprodução semanal é 1,15, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 115 outras pessoas.

"Nos últimos dias, o aumento dos novos casos acelerou. O risco de um aumento ainda maior é muito alto", observou o RKI no seu relatório diário.

O número de casos positivos desde o início da pandemia ascendeu aos 2.581.329 - dos quais 2.374.200 são pacientes considerados recuperados - e o número de óbitos subiu para 73.656.

O RKI estimou que os casos ativos atualmente são cerca de 133.400.

Nas unidades de cuidados intensivos, 2.833 pacientes com covid-19 foram internados na segunda-feira (mais 58 num dia), dos quais 1.610 (57% e mais 56 em comparação com o domingo) precisam de respiração assistida, segundo dados do Associação Alemã Interdisciplinar de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Num dia, os cuidados intensivos receberam 322 novos pacientes com covid-19 e 103 dos internados morreram.

Na Alemanha, 2.891.951 pessoas receberam as duas doses da vacina, 3,5% da população, e 6.507.159 (7,8%), pelo menos uma das doses.

A Alemanha suspendeu na segunda-feira a vacinação com o medicamento da AstraZeneca com base na recomendação do Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente na área, após registar vários casos de trombose em pessoas que o receberam na Europa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2,6 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.