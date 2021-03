Comissão Europeia deixa recado sobre administração das vacinas contra a covid-19 nos Estados-membros

Os ministros da Saúde dos 27 estiveram reunidos esta terça-feira. O recado da Comissão é para que acelerem a administração das vacinas que já foram distribuídas e não desperdicem doses.

Face aos atrasos e percalços com a vacina da AstraZena, a Comissão vira-se para a Pfizer e anuncia um novo acordo para aumentar as entregas no segundo trimestre.

No total, Bruxelas espera que sejam distribuídos 300 milhões de doses em abril, maio e junho. A maior fatia, dois terços, são da Pfizer e as restantes da AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson.